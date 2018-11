"Azjatyckie piekło" Polaka. Jakub Skrzypski więziony w Indonezji

Dramat Polaka trwa już ponad dwa miesiące. Jakub Skrzypski twierdzi, że wyjechał do Indonezji jako turysta. Został, ale nie z własnej woli. Jest więźniem oskarżanym o "akt zdrady” przeciwko państwu indonezyjskiemu. Czeka go proces. Ambasadzie RP w Dżakarcie zajmuje się sprawą.



Jakub Skrzypski został aresztowany 26 sierpnia w Wamenie, następnego dnia przewieziono go do aresztu w Jayapurze. Zarzuca się mu "akt zdrady" przeciwko państwu indonezyjskiemu - przedstawiany jest jako dziennikarz, który ma związki z papuaskimi kręgami separatystycznym. Na jakiej podstawie?

Zbiórka

Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną dla Skrzypskiego. "Pomóżmy Kubie! Nie zostawiajmy go na pastwę władz indonezyjskich, które w swojej zapiekłości będą chciały skazać go na co najmniej kilka lat więzienia! Pozostawiony samemu sobie, bez odpowiedniej opieki prawnej, nie będzie mógł wydostać się z tego azjatyckiego piekła. Każdy tydzień i miesiąc spędzony w tamtejszym areszcie jest dojmującym przeżyciem, a co dopiero mówić o latach spędzonych w indonezyjskim więzieniu! Zwłaszcza, jeśli pada się ofiarą sfingowanych i fikcyjnych zarzutów" - czytamy w serwisie zrzutka.pl.