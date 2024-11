Azerbejdżan wściekły na Dudę. Szef dyplomacji na dywaniku

Azerbejdżańskie ministerstwo zaznaczyło, że unijna misja w Armenii, zamiast przyczyniać się do stabilności w regionie i budowania zaufania między krajami, jest "intensywnie wykorzystywana jako antyazerbejdżańskie narzędzie propagandowe". Dodano, że "ta prowokacja jest sprzeczna ze stosunkami Azerbejdżanu i Polski i konieczne jest powstrzymywanie się przed takimi krokami , które mają wpływ na uzasadnione interesy bezpieczeństwa Azerbejdżanu".

Duda podkreślił również znaczenie unijnej misji cywilnej (EUMA) działającej w Armenii, która przyczynia się do uspokojenia sytuacji na granicy z Azerbejdżanem. Misja ma potrwać co najmniej do 2027 roku, a Polska rozważa zwiększenie liczby swoich przedstawicieli uczestniczących w tym projekcie.