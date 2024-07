"Aż chciałoby się zacytować klasyka". Budka o sprostowaniu Pereiry

Jego słowa skomentował m.in. Łukasz Szumowski, ówczesny minister zdrowia, który przekazał, że lek ma być refundowany. Budka zareagował mówiąc, że od momentu, gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy "lek podrożał do ponad tysiąca złotych", a na listę leków refundowanych wrócił dopiero we wrześniu. Podkreślił, że wcześniej przez ponad trzy lata "nie zrobiono nic" w tej sprawie.