Awionetka sparaliżowała ruch na lotnisku Chopina. Nowe fakty: to testy lasera

Samoloty krążyły nad lotniskiem Chopina, opóźnione loty. Okazało się, że takie zamieszanie spowodowała latająca nad Warszawą awionetka. Teraz pojawiają się szczegóły, dotyczące incydentu.

We wtorek na lotnisku Chopina miał miejsce prawdziwy paraliż. Jak informowało RMF FM, do zdarzenia doszło po godzinie 22.00. Na kilkadziesiąt minut praca lotniska była niemożliwa. Nie mógł ani lądować ani startować żaden samolot. Kilkanaście krążyło nad Warszawą.

Na początku sądzono, że powodem był latający nad portem lotniczym dron. Okazało się jednak, że to mała awionetka latała wówczas nas miastem . Krążyła przez pewien czas nad Okęciem, a następnie odleciała i wylądowała na innym stołecznym lotnisku - Bemowie.

Pilot awionetki wrócił do służb portu Chopina i przedstawił dokumenty, potwierdzające między innymi swoje uprawnienia. Co więcej pilot zgłosił się wcześniej po niezbędne pozwolenia oraz ustalił warunki wykonania nalotu przed jego rozpoczęciem.

Wyjaśnienia firmy

Lot był przeprowadzony przez firmę fotogrametryczną Opegieka. Firma złożyła oficjalne wyjaśnienie w tej sprawie. "Lot odbył się w celu pozyskania danych do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania zielonego lasera w badaniu roślinności. Wykonanie misji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, było wcześniej uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami" - czytamy w oświadczeniu.

- zgodę na lot wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy - zgodę na lot wydaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - zgodę na lot wydaną przez Polska Agencję Żeglugi Powietrznej - zaświadczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uprawnieniu do wykonywania operacji lotniczych - uzgodnienia z Senior Kontrolerem APP (zbliżanie) przed rozpoczęciem lotu.

Bartosz Majkowski z Opegieka tłumaczył w TVN Warszawa, że doszło do nieporozumienia między służbami ruchu lotniczego. - My utrzymywaliśmy ciągłą łączność ze wszystkimi służbami, a to te służby między sobą się nie dogadały - twierdzi. Firma wyjaśnia także, że nie planuje w najbliższym czasie kolejnych lotów nad Warszawą.