Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Ireneusz Stachowiak zawiadamia prokuraturę

Wójt Jezior Wielkich Dariusz Ciesielczyk mówi o "szlamie na terenie całej gminy". Chodzi o osady, które mają być składowane z oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Z kolei poseł Solidarnej Polski chce, aby śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Krajowa.

Mieszkańcy gminy Jezior Wielkich (woj. kujawsko-pomorskie) już półtora roku temu mieli skarżyć się na to, że trafiają do nich odpady z oczyszczalni ścieków i pozwierzęcych. Narzekali przede wszystkim na trudny do zniesienia odór. Dariusz Ciesielczyk przypomniał przy tym ustalenia WP, że osady są wyrzucane do dołów na gruntach należących do Skarbu Państwa. Te mają być dzierżawione przez prywatną osobę.