Awaria ogrzewania w Kielcach. 10 tys. osób bez ogrzewania i ciepłej wody. Trwają próby naprawy awarii

Kielce – awaria ogrzewania. Mieszkańcy dwóch osiedli od niedzieli pozostają bez ogrzewania i ciepłej wody. Próba naprawy awarii rozpocznie się w poniedziałek.

Awaria ogrzewania w Kielcach będzie niezwykle trudna do naprawy. Rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Kielcach, Anna Niedzielska, zaznaczyła, że wytypowano już najbardziej prawdopodobną przyczynę awarii, a także jej lokalizację. Uszkodzeniu uległa najpewniej główna linia zasilająca osiedla Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze. Jej naprawa nie będzie jednak łatwa. Do awarii ogrzewania doszło w miejscu, gdzie instalacja znajduje się pod wysoką skarpą. Aby dotrzeć do uszkodzonej linii, trzeba będzie przekopać się przez cały nasyp. Prace nad tym rozpoczną się w poniedziałek, jednak nie wiadomo kiedy dobiegną końca.