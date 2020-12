Awaria "Czajki". "Przyjęto rury nie takie, jak proponowałem"

- Przyjęto rury nie takie, jak proponowałem - stwierdził w rozmowie z TVN24 Andrzej Kuliczkowski z Politechniki Świętokrzyskiej. Na prośbę miejskiej spółki kilkanaście lat temu, w 2006 r., opiniował budowę odcinka "Czajki", który doprowadził do obecnych problemów ze ściekami zrzucanymi przez pewien czas do Wisły.

Jak zaznaczył, w przyjętej koncepcji nie spełniono warunku trwałości rury, który proponował. Zamiast tego zgodzono się na zakopanie rur o trwałości sięgającej ok. 50 lat, a nie stalowych lub żeliwnych, które nie podlegają procesom starzeniowym.

Inżynier Janusz Waś w rozmowie ze stacją zaznaczył, że w newralgicznym punkcie konstrukcji "spotkała się stal z kompozytem", a "współpraca tych 2 materiałów w zasadzie jest prawie niemożliwa". Nieuchronnie musiało dojść do "skruszenia".

"Czajka". Rury oblano betonem. Nie ma jak się teraz do nich dostać

Prof. Kuliczkowski dodał, że sugerował również nieoblewanie rur betonem, tak by można było się do nich dostać. Rada została jednak zignorowana i obecnie dostęp do rur jest bardzo utrudniony.