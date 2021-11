Awantura w TVP. Dariusz Joński wyszedł ze studia

- Pan zagłusza to, co chcę powiedzieć, a dlatego pan zagłusza, bo pan nie jest dziennikarzem, pan jest funkcjonariuszem. Pan nie chce usłyszeć, co ja chcę powiedzieć - mówił do prowadzącego Joński. - Pan zagłusza specjalnie to, co mówi KO. Pan nie pokazał, jakie propozycje Donald Tusk przedstawił - próbował tłumaczyć poseł.