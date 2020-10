Awantura w studiu TVP. Grzegorz Braun "zdjęty" z anteny

Prowadzący program red. Adrian Klarenbach długo prosił Brauna, by nie "lokował produktu".

Ten - mimo próśb - nie reagował. - Ostatni raz pana proszę, aby odłożył pan książkę, bo to jest program publicystyczny, a nie program śniadaniowy ani kawka wieczorna. Nie lokujemy produktów w tym programie. (...) Za takie rzeczy się generalnie płaci. Uprzedzam, że jeśli pan nie posłucha mojej prośby, to zostanie nam tylko fonia, a obrazek w pamięci widzów - mówił do polityka Konfederacji Klarenbach.