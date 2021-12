Awantura w sklepie z powodu maseczki. Policja użyła gazu

Do sytuacji doszło w ostatni wtorek ok. godz. 18. Tuż przy wejściu do jednego ze sklepów w Lesznie funkcjonariusze zwrócili uwagę mężczyźnie, że posiada maseczkę, ale na wysokości brody i w ten sposób nie zakrywa w odpowiedni sposób ust i nosa - podaje PAP.