Awantura w domu Przemysława Czarneckiego. Głos zabiera jego ojciec

Nie milkną echa awantury, do której doszło w mieszkaniu Przemysława Czarneckiego, posła PiS. Pierwszy raz w tej sprawie głos zabrał jego ojciec, Ryszard Czarnecki.

Między mężczyznami, jak poinformował Wirtualną Polską rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński, doszło do nieporozumienia. W ruch poszedł nawet nóż. Krzysztof K., znajomy Przemysława Czarneckiego, chrzestny córki polityka, oskarżył posła o to, że dźgnął go nożem w lewą dłoń. Potem się z tego wycofał, ale sprawą i tak zajęła się prokuratura.

- W sylwestrowy wieczór byliśmy we trójkę. Ja, moja żona i nasz znajomy, chrzestny córki. Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy. Nie chcę opowiadać, jak wyglądała ta sytuacja, gdyż jestem świadkiem w tej sprawie. Zresztą to dotyczy moich osobistych rodzinnych spraw, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać publicznie - powiedział w rozmowie z Onetem, który jako pierwszy opisał sprawę, Czarnecki.