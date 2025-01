Awantura w domu posła PSL. Polityk tłumaczy

Adam Dziedzic, poseł PSL i prezes partii na Podkarpaciu, miał wdać się w awanturę z kuzynem podczas swoich imienin. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", do incydentu doszło 25 grudnia ubiegłego roku w powiecie rzeszowskim.

Dziedzic nie uczestniczył w obradach Sejmu 8 i 9 stycznia, nosząc opatrunek ortopedyczny. W rozmowie z "Wyborczą" stwierdził: "To była sprawa rodzinna. Doszło do nieporozumienia z kuzynem. Różnie w rodzinie się układa. Zagrały emocje. Czasem, nawet w rodzinie ktoś ma oczekiwania związane z wykorzystaniem mojej funkcji. A ja nie jestem na to podatny".