Awantura o mural pod Tatrami. "Koszmarny pomysł"

"Czy firma Pepsico zdaje sobie sprawę co robi w Zakopanem? Taki mural na ul. Nowotarskiej to wstyd, a nie reklama" - czytamy na profilu "Tygodnika Podhalańskiego" w serwisie X. "To zdecydowanie antyreklama i apelujemy, by ktoś poszedł po rozum do głowy i wycofał się z tego koszmarnego pomysłu, który funduje mieszkańcom i turystom Zakopanego" - dodano we wpisie.