Awantura na dworcu PKP w Zakopanem. Ludzie kupili bilety, ale do pociągu się nie dostali

Zakopane to prawdziwa pułapka. Przekonali się o tym nie tylko kierowcy, którzy po imprezie sylwestrowej na Równi Krupowej chcieli wyjechać z miasta, ale także ci, którzy chcieli z Zakopanego wydostać się pociągiem. Kupili bilety, ale do pociągu się nie dostali.

- Ludzie wchodzili do pociągu przez okna, bili się o miejsce. Od godz. 22 do 4 rano czekaliśmy, aby dostać się do wagonu. Ludzie koczowali na dworcu - relacjonuje "Tygodnikowi Podhalańskiemu" czytelniczka z Nowego Targu.