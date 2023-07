Auto zderzyło się z kombajnem. Nie żyje 20-latek

Asp.szt. Wioletta Polerowicz apeluje do wszystkich użytkowników dróg, zarówno kierowców, jak i pieszych, o zachowanie ostrożności na drodze, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg. "Pomimo cyklicznie prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjno-kontrolnych oraz wielu apeli, ponownie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego" – powiedziała policjantka.