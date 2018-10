Austriacy w całej Europie poszukiwali Polki. Monika Z. zatrzymana w Świdniku

Za 27-letnią kobietą wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania. Monika Z. została skazana w Austrii na 4 lata więzienia.



Kobieta została zatrzymana we wtorek przez świdnickich policjantów. Na razie przebywa w policyjnym areszcie. Monika Z. została w Austrii skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego syna Maksymiliana. Ma do odbycia jeszcze 3,5 roku kary.

Europejski Nakaz Aresztowania to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Umożliwia on aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub odbędzie zasądzoną karę.