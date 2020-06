Australia. Niesamowite zjawisko. Na niebie pojawiła się kula ognia

Niesamowite zjawisko na niebie nad Australią

Australia. Niesamowite zjawisko na niebie. Naukowcy nie wiedzą, co to było

Naukowcy natomiast nie mają pewności, co to jest. Według jednej z teorii niesamowite zjawisko, jakie zaobserwowano w Australii, to meteoryt, który płonął w atmosferze ziemskiej. Według innej - jest to jeden z kosmicznych śmieci.