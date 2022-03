Atrakcyjne mieszkania od Euro Stylu – korzystna inwestycja poza centrum

– Projektując mieszkania w naszych inwestycjach dbamy o to, by były funkcjonalnie rozplanowane, tak by swobodnie ustawić w nich niezbędne meble i sprzęty. W Konstelacji nasi projektanci poszli jeszcze krok dalej – mieszkania mają tam 275 cm wysokości, czyli aż o 15 cm więcej niż standardowo. Większe od standardowych będą też okna balkonowe, co pozwoli na jeszcze większy dopływ naturalnego światła do wnętrz. Na życzenie kupującego będzie możliwość zaprojektowania wyższych drzwi wewnętrznych, co w połączeniu z ponadstandardową wysokością mieszkania pozwoli na unikalną aranżację przestrzeni. To wyjątkowa gratka dla osób ceniących oryginalność. Udogodnieniem będzie również to, że klienci odbiorą swoje mieszkania już z gładkimi, szpachlowanymi i pomalowanymi na biało ścianami, gotowymi do użytkowania lub dalszej aranżacji – podkreśla Anna Tuszyńska.