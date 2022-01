Atakował przechodniów nożem kuchennym. 21-letni Luca L. aresztowany

21-latek odpowie także za czynną napaść na funkcjonariuszy policji. - Cały przebieg interwencji został utrwalony na monitoringu. Odtworzenie go doprowadziło nas do przekonania, że doszło do czynnej napaści na policjantów. To czyn, za który grozi do 10 lat więzienia - powiedział prokurator toruńskiej prokuratury rejonowej.