Ataki hakerskie. Operacja "Ghostwriter" rozpoczęła się już rok temu? Nowe informacje

Co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli padło ofiarą hakerskiego ataku socjotechnicznego - poinformował we wtorek Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Okazuje się, że o operacji "Ghostwriter", w ramach której dochodziło do ataków, niemal rok temu informował amerykański portal Fireeye.