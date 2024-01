Zima atakuje. Na Mazurach zamknięto szkoły

We wtorek w gminie Olecko odwołano lekcje w szkołach - poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody warmińsko-mazurskiego. Powodem decyzji były zasypane drogi i związane z nimi problemy z dotarciem uczniów do placówek edukacyjnych. Urzędnicy wojewody poinformowali jednak, że "dla uczniów, którzy dotrą lub już dotarli do szkół, są zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze".