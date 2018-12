Atak zimy na południu Polski. Ostrzeżenia meteorologów

Zima dotarła w końcu do Polski. Część kraju została przykryta śniegiem. Jak ostrzegają meteorolodzy, przez najbliższą dobę na południu spadnie od 4 do nawet 18 centymetrów śniegu.

Jak informuje portal tvnmeteo.pl, we wtorek biały puch pojawił się m.in. w Chorzowie, Cieszynie, Piechowicach, Dąbrowie Górniczej i Nowej Rudzie.

Ostrzeżenie przed nocą

To jednak nie koniec zimowego ataku. Meteorolodzy z portalu Cumulus ostrzegają przez intensywnymi opadami śniegu, które pojawią się w południowej Polsce. Z kolei w nocy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie mają się pojawić zawieje, a w Sudetach zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie zobowiązuje od wtorku od godz. 19 aż do środy do godz. 19.