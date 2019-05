Atak nożownika w szpitalu we Wrocławiu. Napastnikiem 17-latek

17-latek zaatakował pielęgniarkę we wrocławskim szpitalu. Zadał jej trzy ciosy nożem. Kobieta przeszła w nocy operację. Napastnika zatrzymano.



Atak w szpitalu

Jak informuje RMF FM, do ataku do doszło w szpitalu klinicznym przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu.