Atak nożownika w Brazylii. Są ofiary wśród dzieci

Atak nożownika w szkole w stanie Santa Catarina na południu Brazylii. Jak informują służby, w wyniku ataku zginęło co najmniej troje dzieci i nauczyciel. Sprawca ataku trafił do szpitala. Jak wynika z doniesień mediów, to 18-latek.

Atak nożownika w Brazylii. Są ofiary wśród dzieci Źródło: Pixabay