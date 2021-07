Atak na żydowski cmentarz w Bielsku-Białej. Sprawca w rękach policji

Fekalia i obraźliwa kartka na bramie cmentarza

Z kolei w sobotę, 8 lipca, na bramie zabytkowego cmentarza pojawił się worek z fekaliami oraz kartka, na której napisano: "Wiadomość dla wszystkich Żydów. Zacznijcie srać tylko do własnych łużek (pisownia oryginalna - przyp. red.) i wykopcie swoich zmarłych, żebyście nie mieli czego odwiedzać, ani za czym tęsknić a to co jest pod spodem, to tylko próbka tego co macie pod swoimi jarmułkami".