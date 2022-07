Atak na Odessę. Kirby przypomniał wydarzenia z Syrii

Kirby: miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy

- Mamy doniesienia, że (siły rosyjskie) zbliżyły się do niektórych ukraińskich terminali zbożowych, ale nie wiemy dokładnie, czy je uszkodziły. Będziemy to bardzo uważnie obserwować. Takie działania Kremla (wymierzone w bezpieczeństwo ludności cywilnej, w tym żywnościowe - przyp. red.) widzieliśmy jednak już wcześniej. Można cofnąć się nawet do wojny w Syrii, gdzie rosyjskie wojska uderzały w transporty z pomocą humanitarną, przeznaczone dla miejscowej ludności i syryjskich uchodźców. To jest niestety zgodne z ich sposobem (prowadzenia walki). Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy i Rosja rzeczywiście będzie realizować swoje zobowiązania ze Stambułu - powiedział Kirby.