Atak na 14-letnią Turczynkę w Warszawie. Marzena Paczuska zwraca uwagę na coś innego

W Warszawie została pobita 14-letnia Turczynka. Sprawca miał krzyczeć "Polska dla Polaków". Dziecko z licznymi obrażeniami trafiło do szpitala. Tymczasem Marzena Paczuska, b. szefowa "Wiadomości", a obecnie doradczyni prezesa TVP zwraca uwagę na coś zupełnie innego i wywołuje lawinę komentarzy.

"PiSowcy zbierają w plecy bo są biali, tak?"

"Pani Marzeno to przede wszystkim był atak na dziecko. Już samo to jest ... nie wiem jak to nazwać. Ale ten ktoś zrobił to ze względu na kolor skóry. Moja Misia ma 14 lat. Jest blondynką o jasnej karnacji i ma jasne blond włosy, ale Francio ma ciemną karnację i czarne włosy" - napisała między innymi dziennikarka Agnieszka Burzyńska.