Atak młotkiem w Częstochowie. Mężczyzna walczy o życie

Kolejna tragedia w województwie śląskim

Próba morderstwa w Częstochowie to kolejne tragiczne zdarzenie w województwie śląskim. W nocy z czwartku na piątek doszło do zabójstwa na ul. 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach (powiat rybnicki). Tam na chodniku znaleziono 40-latka leżącego w kałuży krwi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.