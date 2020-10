Asyż. Carlo Acutis został beatyfikowany. Nazywano go "bożym influencerem"

Carlo Acutis został beatyfikowany w bazylice św. Franciszka w Asyżu. Nastolatek zmarł w wieku 15 lat. - Eucharystia to moja droga do nieba - twierdził. Jego pasją były komputery. Acutis wykorzystywał internet do ewangelizacji.

Asyż. Carlo Acutis został beatyfikowany (PAP, Fot: PPA)