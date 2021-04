Asystent posła PiS łamał prawo? Dotarliśmy do pisma Rady Mediów Narodowych

Dariusz Jankowski to od lat zaufany współpracownik posła Czesława Hoca. Na co dzień radca prawny, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. "Specjalizuję się w sądowym postępowaniu cywilnym, prawie pracy, prawie gospodarczym oraz prawie obrotu nieruchomościami" – możemy przeczytać w jego biogramie. W Radzie Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie pojawił się w 2016 roku. Na początku był szeregowym członkiem Rady, a później został przewodniczącym.

Według informacji ze strony sejmowej 22 stycznia 2020 r. został asystentem społecznym posła PiS Czesława Hoca. Poseł to wieloletni, zasłużony dla partii działacz z Koszalina, mający na swoim koncie kilka kadencji w Sejmie oraz pracę europosła w Parlamencie Europejskim. Prywatnie to bliski współpracownik wiceprezesa PiS, europosła Joachima Brudzińskiego, a także polityk cieszący się dużym zaufaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W mediach społecznościowych można odszukać zdjęcia z urlopu prezesa PiS na Pomorzu Zachodnim w towarzystwie wspomnianych posłów Hoca i Brudzińskiego.

Sprawą pod koniec marca br. zainteresował się opozycyjny senator, były wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Swoje zastrzeżenia skierował do Rady Mediów Narodowych. To właśnie RMN z Krzysztofem Czabańskim na czele powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej w oddziałach Polskiego Radia.

"Zgodnie z art. 19 ust.6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w przypadku, gdy członek organu nadzorczego spółki nie spełnia wymogów, podmiot do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie” – pisze Czabański.

"Skoro Dariusz Jankowski 9 marca zaprzestał pełnienia funkcji społecznego współpracownika posła Czesława Hoca, to brak jest obecnie podstaw do jego odwołania z Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie Radio Koszalin SA" – twierdzi Czabański.

"Rada Mediów Narodowych nie zajmowała się sprawą łączenia przez Dariusza Jankowskiego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Radia Koszalin S.A. z funkcją społecznego asystenta posła, ponieważ uzyskała taką informację po tym, jak zaprzestał pełnienia funkcji społecznego asystenta posła. Skoro obecnie Dariusz Jankowski nie pełni funkcji społecznego asystenta posła, brak jest podstaw do wyciągania wobec niego konsekwencji" – informuje Wirtualną Polskę doradca Rady Mediów Narodowych Tomasz Giziński.

Do sprawy nie odniosło się Radio Koszalin ani nadzorujące rozgłośnię Ministerstwo Kultury. Pytania do Radia, jak i resortu Piotra Glińskiego, dotyczyły działań, jakie zamierzają podjąć w związku z opisywaną przez nas sytuacją.

Natomiast były już asystent posła PiS Czesława Hoca, obecny przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Koszalin nie chciał się odnieść do sprawy. – Nie udzielam żadnych informacji. Dziękuje, do widzenia – usłyszeliśmy jedynie w słuchawce. Poseł PiS Czesław Hoc nie odbierał od nas telefonu.

- Przepisy zabraniają łączenia zasiadania w RN i pełnienia funkcji asystenta posła. A przez to pan Jankowski nie miał wówczas prawa do wynagrodzenia. To przecież publiczne pieniądze. Podobnie z uchwałami Rady Nadzorczej, które w tamtym okresie i z jego udziałem zostały podjęte. Moim zdaniem, powinny być unieważnione. Dlaczego obecna Rada Mediów Narodowych nic w tej sprawie nie chce zrobić? - zastanawia się Stanisław Gawłowski.