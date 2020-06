Asteroida zbliża się do Ziemi. Kiedy przetnie orbitę naszej planety? Dlaczego potencjalnie niebezpieczna?

Średnica asteroidy ma od 250 do 570 metrów . Dziennikarze amerykańskiej stacji CBS porównują ją do Empire State Building, jednego z największych wieżowców w Nowym Jorku, który ma 381 metrów wysokości.

Asteroida. Kiedy będzie najbliżej Ziemi?

Według naukowców, asteroida będzie najbliżej ziemi w sobotę 6 czerwca o godzinie 5:20 czasu polskiego . Wówczas zbliży się do naszej planety na odległość 5,1 mln kilometrów. Prędkość z jaką asteroida będzie się poruszać, to 11,1 km/s.

Asteroida. Dlaczego potencjalnie niebezpieczna?

Asteroida 163348 (2002 NN4) nie zderzy się z Ziemią, ale naukowcy wciąż pracują nad przygotowaniem się na wypadek, gdyby w przyszłości któraś z asteroid znalazła się znacznie bliżej Ziemi i realnie zagrażała bezpieczeństwu miast i ludzkości. - Wszystko co możemy zrobić, to zmienić wtedy jej prędkość po przekroczeniu orbity Ziemi - powiedział Lori Glaze, dyrektor do spraw nauk o planetach w NASA.