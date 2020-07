Asteroida przeleci koło ZIemi już w piątek 24 lipca. NASA tłumaczy

Asteroida większa niż Londyńskie Oko zbliża się do Ziemi. NASA dementuje plotki

Asteroida "potencjalnie niebezpieczna"

Independent.co.uk podaje, że wszystkie asteroidy są uznawane przez NASA za "potencjalnie niebezpieczne”, ponieważ mogą stanowić zagrożenie w przyszłości. Nie oznacza to jednak, że asteroida uderzy w Ziemię. Znajdzie się od niej w bezpiecznej odległości. Nie będzie nawet widoczna gołym okiem, a i obserwacja jej przez teleskop może być utrudniona.

Asteroida 2020ND, porównana do Londyńskiego Oka, jest od niego większa. Ma 170 metrów średnicy, co jednak – jak na asteroidę – nie jest dużo. 2020ND pojawi się w odległości około 0,034 AU, czyli około pięciu milionów kilometrów od Ziemi. Oznacza to, że będzie znacznie dalej niż Księżyc.