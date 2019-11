ASF zbliża się do Poznania. Czy wirus przyszedł z Niemiec?

Kolejne dziki padłe na ASF, czyli afrykański pomór świń, znajdowane są w zachodniej Polsce. Tymczasem Dania wykańcza płot, który odgrodzi ją od Niemiec. Czy wirus w Wielkopolsce pochodzi od naszego zachodniego sąsiada?

ASF zabija kolejne dziki. Wirus przeszedł z Niemiec?

ASF. Co to za choroba? Jak jej przeciwdziałać?

ASF, afrykański pomór świń, to "kontrowersyjna" choroba, której wykrycie jest bardzo niewygodne. ASF wymusza masowy ubój trzody chlewnej, co powoduje olbrzymie straty u hodowców. Polowania na dziki, akcje wojska i służb ochrony lasów, to tylko niektóre z innych negatywnych skutków wystąpienia wirusa. Na przełomie 2018 i 2019 roku między innymi w Niemczech i Francji odbywały się wielkie odstrzały dzików, a pomysł strzelania do tych zwierząt w Polsce wywołał burzę medialną.