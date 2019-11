ASF – padł kolejny dzik. Zagrożone hodowle świń w Wielkopolsce

Wirus ASF dotarł do zachodniej Polski. Afrykański pomór świń został wykryty u padłego dzika w powiecie wschowskim. Hodowle świń w Wielkopolsce są zagrożone.

ASF w Wielkopolsce to potencjalna katastrofa dla hodowców trzody chlewnej. Co trzecia z 10 milionów świń w Polsce należy do ferm wielkopolskich. W wypadku rozprzestrzeniania się wirusa świnie będą masowo ubijane.