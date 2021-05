Artur Soboń i Izabela Leszczyna gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński przedstawili Polski Ład. Nowy II próg podatkowy, wyższa kwota wolna od podatku, emerytury bez podatku do 2500 zł, 7 proc. PKB na zdrowie, jednolita składka zdrowotna, dopłaty do mieszkań, pomoc dla rodzin, jedna forma zatrudnienia, która ma zlikwidować tzw. umowy śmieciowe - to część założeń programu, nazywanego wcześniej Nowym Ładem.