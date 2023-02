Arkady Kubickiego. To tu Joe Biden zwróci się do Polaków

Arkady Kubickiego. Miejsce z historią

Jak w wywiadzie z TVN24 podkreślał ambasador USA Mark Brzezinski, miejsce przemówienia Joe Bidena nie zostało wybrane przypadkowo. - Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą - przypomniał.