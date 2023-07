Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn zamierza przeznaczyć 65 mln PLN na inwestycje

Powstająca w Browarze w ramach inwestycji nowa linia rozlewnicza do puszek jest odpowiedzią na charakterystykę rynku. Niemal połowa sprzedawanego w Polsce piwa jest dystrybuowana właśnie w aluminiowych puszkach. Dodatkowo to rozwiązanie pozwala ograniczać koszty logistyki i ślad węglowy, ze względu na niższą wagę niż szkło. Jednocześnie do ponownego przetworzenia trafia w Polsce ponad 80 proc. puszek - to udział większy niż unijna średnia. Jest to więc opakowanie ekologiczne, które może być poddawane wielokrotnie recyklingowi.