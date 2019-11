Arcybiskup Marek Jędraszewski komentuje słowa o "tęczowej zarazie". "Spotykam się z zarzutami"

Metropolita krakowski nawiązał do swojego kontrowersyjnego porównania dotyczącego ideologii LGBT. Hierarcha krytykował też wprowadzenie pojęcia "małżeństw" par homoseksualnych. Duchowny zdradził również co myśli o pedofilii w Kościele.

Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas homilii w rocznicę Powstania Warszawskiego nawiązując do sytuacji w Polsce powiedział kontrowersyjne słowa o "tęczowej zarazie". Metropolita krakowski został skrytykowany za tę wypowiedź, ale w jego obronie pojawiły się też głosy poparcia. Teraz duchowny tłumaczy, co miał na myśli komentując w ten sposób ideologię LGBT.

- To jest pewien program kierowany do naszych umysłów i serc po to, żeby doprowadzić nas do zupełnie nowego odczytania siebie i świata oraz naszego przeznaczenia. To ideologia podobnie jak czerwona, bolszewicka czy hitlerowska. One są niezwykle niebezpieczne, bo dotykają istoty naszego ducha - mówi abp Jędraszewski w rozmowie z TV Republika.