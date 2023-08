Arcybiskup grzmi. "Ambona nie jest od uprawiania polityki"

Abp. Ryś: ambona nie jest od uprawiania polityk

Kard. Ryś dodał, że on sam, jako duchowny, ma prawo zgodnie ze swoimi przekonaniami oddać głos w wyborach. - Natomiast nie mam prawa uczestniczyć w tzw. realnej polityce. To oczywiste. To dotyczy wszystkich duchownych - stwierdził.