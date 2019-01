Arcybiskup czuwał przy łóżku Pawła Adamowicza. "Został rozgrzeszony"

Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek. Abp Sławoj Leszek Głódź wspomina tragiczną noc, gdy wszyscy mieli jeszcze nadzieję. - Liczyliśmy na cud - przyznaje duchowny.

"Modliliśmy się przy jego łóżku"

- Ponad 15 profesorów, lekarzy starało się naprawić organizm posiekany bagnetem. Zrobili wszystko, co mogli. Liczyliśmy na cud, ale Pan Bóg nas nie wysłuchał, miał wobec niego inne plany. W księdze pamiątkowej napisałem, że Paweł Adamowicz pozostanie dla nas jak Statua Wolności. Nie zapomnimy ostatniej sceny z jego życia - chwili, gdy stoi ze światłem do nieba, z ręką podniesioną do góry. To wymowny gest nie tylko dla mieszkańców Gdańska, ale wszystkich, którym droga jest miłość, pokój, zgoda - podkreślił w rozmowie z gazetą.