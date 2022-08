Archie Battersbee. Koniec batalii o życie chłopca. Zabił go "Blackout Challenge"

Blackout Challenge" na TikToku. Zabójcze wyzwanie

Archie Battersbee nie jest jedyną ofiarą wyzwania. W wyniku niebezpiecznej "zabawy" śmierć poniosło co najmniej siedmioro dzieci poniżej 15. roku życia. Na czym polega "Blackout Challenge"? To wyzwanie, które polega na jak najdłuższym wstrzymywaniu powietrza, poprzez podduszanie (za pomocą sznurówek, pasków, skrawków materiału), aż do utraty przytomności.