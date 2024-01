Apel o ratunek. "Walczę z nieprzewidywalnym graczem"

"Jak pewnie wiecie, nowotwór jest bardzo nieprzewidywalnym graczem. Liczy się czas i to bym jak najszybciej przeszedł operację. W tej sytuacji, choć nie przychodzi mi to łatwo, chcę prosić Was o pomoc. Tylko dzięki Wam będę mógł skorzystać z tej szansy, będę mógł zawalczyć o życie" - apeluje o pomoc.