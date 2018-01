Apartament po wizycie młodych warszawiaków. "Wstyd dla każdego"

Właściciel domków i apartamentów do wynajęcia w Kościelisku w Tarach podzielił się bardzo niemiłymi doświadczeniami jakie zafundowała mu grupa młodych turystów z Warszawy. Zdjęcia zamieszczone przez niego w mediach społecznościowych szokują, a opis tego co przedstawiają nie pozostawia złudzeń. Do "Apartamentów Taterka" zawitała nie młodzież ze stolicy, a nieletnia dzicz.

Młodociani turyści z Warszawy pozostawili po sobie w apartamencie niewyobrażalny brud i szkody. (Facebook.com, Fot: zakopane.zne)

"Apartament Taterka, to idealne miejsce do spędzenia urlopu w Tatrach. Nasz obiekt znajduje się na zboczu Butorowego Wierchu, w niedalekiej odległości od kurortu Polana Szymoszkowa (około 1 km) na peryferiach Zakopanego" - czytamy w opisie lokum, do którego zawitała warszawska grupa młodocianych wandali.

Brzmi jak zapowiedź sielskiego wypoczynku na uboczu turystycznego kurortu, prawda? Niestety nie każdy potrafi to docenić - udowodniła to 4-osobowa grupa warszawiaków, którzy po 6 dniach zostawili po sobie pokoje z lepiącymi się podłogami i ścianami, wybitą szybę zalane kanapy czy nawet dziury w panelach.