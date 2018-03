Antyterroryści skuli i rzucili w śnieg nie tych ludzi, co trzeba. "Jedna wielka pomyłka"

Policja będzie musiała wytłumaczyć się z zatrzymania, do którego doszło w zachodniopomorskim Sitnie. Antyterroryści staranowali bramę jednej z posesji i wywlekli na śnieg zaskoczonego mężczyznę oraz jego syna. Pchnięto również starszą kobietę. Ale najprawdopodobniej nie było do tego żadnych podstaw.

- Jak oni mają takie rozeznanie i taki sposób działania, to to są amatorzy, a nie grupa antyterrorystyczna – powiedział w rozmowie z portalem iszczecinek.pl mecenas Mirosław Wacławski. Prawnik reprezentuje rodzinę spod Szczecinka, która w czwartek przeżyła chwile grozy.

Na teren jej posesji wtargnęło kilkudziesięciu antyterrorystów. Policjanci staranowali bramę i użyli broni gładkolufowej, by uspokoić biegające psy. Starszą kobietę pchnięto i przyciśnięto do muru. Zaskoczony właściciel domu i jego syn zostali skuci kajdankami i rzuceni w śnieg. W ich głowy wycelowano broń. Tak spędzili następną godzinę.

- Wszystko wskazuje na to, że była to jedna wielka pomyłka - twierdzi. Jak dodał, do prokuratury zostało już złożone zawiadomienie w związku z nadużyciem uprawnień przez policję. Rodzina będzie domagać się odszkodowań i zadośćuczynienia. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że antyterroryści z Poznania działali bez polecenia prokuratury. Dopiero po fakcie wpłynął wniosek o zatwierdzenie przeszukania.