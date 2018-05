Antoni Macierewicz zarobił ćwierć miliona złotych w MON. To więcej niż zarobki Andrzeja Dudy

Wiemy ile Antoni Macierewicz zarobił w fotelu ministra obrony narodowej w ubiegłym roku. 248 tysięcy złotych to kwota wyższa od zarobków prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa dostała za ubiegły rok 240 tysięcy złotych. A oprócz pensji z MON, Macierewicz miał też inne dochody.

W resorcie Macierewicz zarobił 247,8 tys. zł. Dodatkowo otrzymał 30 tys. zł tytułem diety parlamentarnej. Z honorariów dostał łącznie 3 tysiące złotych. A na jego konto. co miesiąc wpływa przecież jeszcze emerytura w wysokości ok. 3 tys. zł. Rocznie to kwota 36,9 tys. zł. Gdyby zsumować wszystkie dochody byłego szfa MON, to zarobił w ubiegłym roku 318 tysięcy złotych. Polityk, oprócz swoich zasobów pieniężnych, ujawnił też dochody żony. Dostała ona 41,8 tys. zł emerytury i 2,6 tys. zł tytułem honorariów.