Antoni Macierewicz traci prawo jazdy. Wiadomo, co musi zrobić

- Pierwszy taki przypadek, to będzie wykroczenie. Jeśli policjanci taki przypadek ujawnią, skierują wniosek do sądu. Oczywiście trzeba byłoby pozbawić pana Macierewicza immunitetu, żeby sąd mógł rozstrzygnąć w tej sprawie. Zakładając, że Sejm uchyliłby immunitet, wówczas poseł powinien być ukarany za to wykroczenie. Orzekany jest wtedy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - tłumaczył Wojciech Pasieczny.

- To jest skutek tego, że obroniliśmy pomnik pana prezydenta Kaczyńskiego i tych, których zamordowali Rosjanie. To jest efekt tego działania. To jest skandal, policjanci bronili zdrajców Polski, którzy upowszechniali atak na śp. Lecha Kaczyńskiego. To się nie zdarzało nigdy, tylko na początku systemu komunistycznego, po 45. roku. Tak działano wobec bohaterów Polski - mówił Macierewicz w telewizji Republika.