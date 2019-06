Antoni Macierewicz pozwie Patryka Vegę? Chodzi o najnowszy film

Film Patryka Vegi o politykach jeszcze nie wszedł na ekrany, a już wywołuje wielkie emocje. Zwłaszcza wątek gejowski postaci wzorowanych na Antonim Macierewiczu i Bartłomieju Misiewiczu. – Rozważymy kroki prawne w tej sprawie – mówi Wirtualnej Polsce Andrzej Lew-Mirski, prawnik Antoniego Macierewicza. Prawnik Bartłomieja Misiewicza uważa, że Vega może mieć kłopoty w związku z filmem.

Opublikowane przez Patryka Vegę sceny mogą się spotkać z ostrym sprzeciwem ze strony polityków PiS. – Nie widzieliśmy jeszcze nagrania, ale jeśli się okaże, że to narusza dobra osobiste mojego klienta, to rozważymy kroki prawne – mówi mec. Andrzej Lew-Mirski. – Twórca ma prawo mieć własne wizje, ludzie mają dziwaczne pomysły. Może też być tak, że ktoś tego reżysera próbuje zmanipulować, podając mu nieprawdziwe informacje. Poczekajmy na decyzję mojego klienta – dodaje.

Czy kroki prawne w tej sprawie podjemie Bartłomiej Misiewicz ? – Proszę się skontaktować z moim adwokatem. On odpowie na pytania. Ja póki co się nie wypowiadam – odpisał nam jedynie. Zapytaliśmy więc pełnomocnika Bartłomieja Misiewicza, mec. Lukę Szaranowicza, czy w tej sprawie będzie podejmował działania.

- Zajmuję się sprawami karnymi, a to jest materia dotycząca ochrony dóbr osobistych. Jeśli pan Bartłomiej ustanowi takiego pełnomocnika i upoważni mnie do przekazania opinii publicznej informacji, będę mógł wtedy poinformować o działaniach mojego klienta – mówi WP mec. Luka Szaranowicz. - Prywatnie uważam, że jeżeli osoby są już skojarzone i nie budzi wątpliwości, że chodzi o mojego klienta oraz ministra Antoniego Macierewicza, to producent i reżyser filmu nie ucieknie od odpowiedzialności. Jeżeli społeczeństwo odbiera postacie w filmie Patryka Vegi w taki sposób, że kojarzy je z moim klientem i ministrem, to twórcy filmu nie mogą się tłumaczyć, że to była wizja artystyczna – dodaje mec. Luka Szaranowicz