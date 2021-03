Żona Sikorskiego kończy współpracę z Fundacją "Gazety Wyborczej"

Marcin Kierwiński kontra Tomasz Zimoch. Poszło o TVP Info

Żona Sikorskiego odchodzi z rady Fundacji "GW". Wydała książkę "Zmierz Demokracji"

Anne Applebaum jest amerykańsko-polską dziennikarką, laureatką Nagrody Pulitzera oraz publicystką "The Atlantic". Pod koniec 2020 roku wydała najnowszą książkę "Zmierzch Demokracji", w której opisuje, jak niezależnie od siebie w Polsce, na Węgrzech czy w Wielkiej Brytanii powstała nowa elita, która sięgnęła po władzę.

- Kłamstwo to broń autorytarnych liderów. Jeśli je kupisz, zaakceptujesz - to przyjmujesz cyniczne podejście do własnego społeczeństwa - mówiła w rozmowie z Magazynem WP Applebaum. Prywatnie dziennikarka jest żoną byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, z którym ma dwóch synów.