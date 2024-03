"Anioł śmierci" przemówił. Zapewnia, że nikogo nie zabił

Teraz "Anioł śmierci" jest w trakcie procesu pierwszej instancji za zabójstwo kobiety. Śledczy zarzucili mu, że podpalił mieszkanie z emerytką w środku tak, by śledczy uznali, że zginęła w pożarze, a on mógłby zgarnąć pieniądze z jej ubezpieczenia. To według prawa "motywacja zasługująca na szczególne potępienie", czyli w przypadku uznania winnym, torunianin usłyszy wyższy wyrok niż za "zwykłe" zabójstwo.