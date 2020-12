Andrzej Zybertowicz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Prezydent Andrzej Duda pogratulował prezydentowi-elektowi Joe Bidenowi "pomyślnego zakończenia procesu wyborczego na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych". W liście z gratulacjami Duda życzy Bidenowi "bardzo udanej kadencji". Czy uda się polskiej administracji i prezydentowi zawiązać dobre relacje z Amerykanami, skoro tak stawialiśmy na Donalda Trumpa?

Marcin Kędryna, dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, przekazał, że odchodzi z pracy z końcem 2020 roku. Obecne jego obowiązki pełni Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. Powodem rezygnacji mają być konflikty wewnętrzne w Kancelarii Prezydenta. Czy to prawda? Czy atmosfera w Pałacu jest dobra?

Większość Polaków obawia się powikłań po zaszczepieniu na koronawirusa - wynika z sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie WP. Mimo to blisko 40 procent ankietowanych deklaruje, że przyjmie szczepionkę na COVID. Co ciekawe, najwięcej obaw jest wśród młodych ludzi. Czy prezydent przekonał się do szczepień? Czy podejmie jakąś akcje profrekwencyjną?